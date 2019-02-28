Кирьос: перед матчем с Надалем я отравился и чувствовал себя одурманенным

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою волевую победу над испанцем Рафаэлем Надалем в матче второго раунда соревнований в Акапулько – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).



«Я люблю играть большие матчи. Сегодняшняя атмосфера была одной из лучших, в которых мне приходилось играть. Зрители были в экстазе каждую минуту, они просто не замолкали. Никогда не забуду этот матч – именно поэтому мы и играем в теннис.



Перед матчем я проснулся с отравлением. Физио дал мне несколько таблеток, и это немного помогло, но я чувствовал себя немного одурманенным. Кроме того у меня по-прежнему существуют проблемы с коленями.

Перед матчем я не был уверен, смогу ли я сыграть. Я был в душе за полчаса до игры и чувствовал себя достаточно средне. Тем не менее чем дольше длилась игра, тем сильнее адреналин сказывался на организме. Очень горжусь тем, как мне удалось преодолеть проблемы, и тем, какую игру удалось продемонстрировать», – цитирует Кирьоса официальный сайт ATP.



Вызывающее поведение австралийца во время матча подверглось критике со стороны Надаля после игры. Ник ответил на высказывание соперника.

Скандальный матч Надаля и Кирьоса – в видеообзоре игрового дня в Акапулько