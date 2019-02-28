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А. Зверев: в Германии всегда были невероятные спортсмены, это уже стало нормой

А. Зверев: в Германии всегда были невероятные спортсмены, это уже стало нормой
Теннис / ATP

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал об отношении к звёздам мирового спорта в Германии.

«Германия всегда отличалась невероятными спортсменами. Наши футболисты давно стали спортсменами мирового уровня. В теннисе были Штеффи Граф, Борис Беккер и Михаэль Штих, – все они являются потрясающими игроками. В целом стало нормой, что кто-то из немцев входит в пятёрку лучших игроков мира.

При этом довольно легко предсказать, что довольно скоро придут новые лидеры. Не поймите меня неправильно – я многого ожидаю от себя, однако понимаю при этом, что на это нужно время», – цитирует Зверева Tennis World USA.

В данный момент 21-летний Зверев располагается на третьей строчке в мировом рейтинге ATP.

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