Надаль потерпел уникальное поражение в матче с Кирьосом

Проигранный матч второго раунда соревнований в Акапулько (Мексика) стал для второй ракетки мира Рафаэля Надаля уникальным – впервые в карьере он не сумел выиграть встречу, в которой не проиграл ни одной своей подачи.



Ник Кирьос сегодня имел лишь один шанс взять подачу испанца, однако воспользоваться им не сумел. Надаль в свою очередь реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 9 имевшихся. Итоговый счёт – 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (6:8).



За 18 лет профессиональной карьеры испанец лишь дважды уступал матчи, в которых его соперники добывали один брейк-пойнт за игру. Тем не менее и Томаш Бердых в Мадриде (2006), и Гильермо Гарсия-Лопес в Бангкоке (2010) своими возможностями пользовались, что приводило к их победам.

Скандальный матч Надаля и Кирьоса – в видеообзоре игрового дня в Акапулько

Надаль: Кирьос на своём месте, потому что не уважает публику, соперника и себя