Циципас сыграет с Монфисом в полуфинале турнира в Дубае

На турнире в Дубае (ОАЭ) греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, в четвертьфинальном матче в трёх сетах нанёс поражение представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

20-летний уроженец Афин, являющийся 11-й ракеткой мира, дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Хуркач выполнил 7 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

За выход в финал Циципас поборется с французом Гаэлем Монфисом.

Действующим чемпионом турнира в Дубае является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люка Пуи – 6:3, 6:4. Ранее испанец покинул соревнования, уступив грузину Николозу Басилашвили.