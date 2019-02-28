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Циципас сыграет с Монфисом в полуфинале турнира в Дубае

Циципас сыграет с Монфисом в полуфинале турнира в Дубае
Теннис / ATP

На турнире в Дубае (ОАЭ) греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, в четвертьфинальном матче в трёх сетах нанёс поражение представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

20-летний уроженец Афин, являющийся 11-й ракеткой мира, дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Хуркач выполнил 7 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

За выход в финал Циципас поборется с французом Гаэлем Монфисом.

Действующим чемпионом турнира в Дубае является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люка Пуи – 6:3, 6:4. Ранее испанец покинул соревнования, уступив грузину Николозу Басилашвили.

28 февраля 2019 года, четверг. 15:30 МСК
Дубай. 1/4 финала
Матч окончен
Хуберт Хуркач
77
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 : 2
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
6 4 7 7 1
7 7 6 1 6
           
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