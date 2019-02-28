Осака начала работать с бывшим спарринг-партнёром Винус Уильямс

Японская теннисистка Наоми Осака сказала, что начала сотрудничать с американским тренером Джермейном Дженкисом, который ранее был спарринг-партнёром Винус Уильямс.

«Отличный ужин с моей командой. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Джермейна, что присоединился к нам», — написала первая ракетка мира в "Твиттере".

Напомним, ранее Осака сообщила о расставании с тренером Сашей Бажиным. Они работали вместе с 2017 года. В 2018-м Наоми выиграла первый титул на соревнованиях WTA, победив в Индиан-Уэллсе (США). В том же году она завоевала трофей на Открытом чемпионате США. В начале этого сезона Осака выиграла Australian Open и впервые в карьере возглавила рейтинг WTA.

В феврале Осака неудачно выступила на турнире в Дубае (ОАЭ), проиграв во втором круге француженке Кристине Младенович.