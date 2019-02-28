Лондеро проиграл Дельену во втором круге турнира в Сан-Паулу

Во втором раунде турнира в Сан-Паулу (Бразилия) аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, получивший седьмой номер посева, проиграл представителю Боливии Уго Дельену со счётом 4:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 1 час 47 минут.

Лондеро, занимающий 66-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка. В активе его визави 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал Дельен поспорит либо с Каспером Руудом из Норвегии, либо с португальцем Жоау Соузой, посеянным под первым номером.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.