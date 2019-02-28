Циципас в случае выхода в финал турнира в Дубае дебютирует в топ-10 рейтинга ATP

Предстоящий полуфинальный матч на турнире в Дубае (ОАЭ) может стать особенным для греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Если 20-летний уроженец Афин обыграет француза Гаэля Монфиса, то впервые в карьере войдёт в первую десятку рейтинга ATP.

Поединок 1/2 финала между Циципасом и Монфисом в Дубае начнётся завтра, 1 марта, в 16:00 мск. В личных встречах соперников пока сохраняется ничья — 1-1.

Напомним, Монфис выиграл последние 8 матчей и последний турнир, в котором принял участие, — в Роттердаме (Нидерланды). Циципас победил в семи последних играх и завоевал последний титул на соревнованиях в Марселе (Франция).

В финале прошлогоднего розыгрыша в Дубае испанец Роберто Баутиста-Агут нанёс поражение представителю Франции Люке Пуи.