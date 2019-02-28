Рууд во второй раз подряд обыграл Соузу и вышел в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу

Португалец Жоау Соуза, получивший первый номер посева на турнире в Сан-Паулу (Бразилия), проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Победитель встречи выполнил 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. В активе его визави 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Отметим, что 20-летний уроженец Осло обыграл 38-ю ракетку мира на втором турнире подряд: ранее Рууд победи в трёх партиях на турнире в Рио-де-Жанейро (Бразилия) — 6:3, 3:6, 6:4.

За выход в полуфинал Рууд встретится с боливийским теннисистом Уго Дельеном.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.