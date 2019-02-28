Федерер: показал хорошую игру, учитывая трудности, которые были на корте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, прокомментировал победу над венгром Мартоном Фучовичем в четвертьфинале соревнований. 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» также поделился ожиданиями от полуфинального матча, где сыграет либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с хорватом Борной Чоричем (6).

«Очень рад выйти в полуфинал. Я показал хороший уровень игры, учитывая трудности, которые были сегодня на корте. Чувствую себя отлично в физическом и эмоциональном плане, рад приехать в Дубай. Публика просто потрясающая.

И Чорич, и Басилашвили — прекрасные игроки, показывают качественную игру. Хорошо пробивают по мячу. В прошлом году Чорич в Галле и Шанхае показал, как можно обыграть меня. Басилашвили сильно бьёт по мячу. Николоз отлично сыграл на Открытом чемпионате США в прошлом году. Запомнил его матч с Надалем. Игра была потрясающей. Думаю, могу подготовиться к особенному матчу", — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.