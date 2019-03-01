Чорич вышел в 1/2 финала турнира в Дубае, выиграв 3-й решающий тай-брейк подряд

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под шестым номером, в четвертьфинале в трёх партиях обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:1).

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. 13-я ракетка мира 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 9 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и сделал три брейка.

Таким образом, Чорич три последних матча выиграл на решающих тай-брейках. Ранее Чорич в трёх партиях победил чешских теннисистов — Иржи Веселы и Томаша Бердыха.

За выход в финал 22-летний представитель Хорватии поборется с семикратным победителем турнира швейцарцем Роджером Федерером, посеянным под вторым номером. Ранее теннисисты провели между собой четыре матча, счёт личных встреч равный — 2:2. Отметим, что последние два поединка выиграл Чорич.

В 2018 году турнир в Дубае выиграл испанец Роберто Баутиста-Агут.