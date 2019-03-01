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16 эйсов помогли Оже-Альяссиму выйти в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу

16 эйсов помогли Оже-Альяссиму выйти в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу
Теннис / ATP

Во втором раунде турнира в Сан-Паулу (Бразилия) канадец Феликс Оже-Альяссим в двух партиях обыграл представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) и вышел в четвертьфинал соревнований.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Победитель встречи выполнил 16 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и сделал 1 брейк. На счету его соперника 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал 18-летний канадский теннисист поспорит либо с Ласло Джере из Сербии, либо с представителем Туниса Малеком Жазири, посеянным под вторым номером.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.

28 февраля 2019 года, четверг. 22:20 МСК
Сан-Паулу. 2-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
60
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 0
Альберт Рамос-Виньолас
86
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 2 6 5  
           
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