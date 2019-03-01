Победы Федерера и Циципаса — в обзоре 1/4 турнира в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах выиграл у Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Для этого 37-летнему спортсмену понадобился 1 час 54 минуты.

В полуфинале он встретится с хорватом Борной Чоричем (6), который в трёх партиях обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:1).

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, в четвертьфинальном матче в трёх сетах нанёс поражение представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

Француз Гаэль Монфис одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом – 6:1, 6:7 (3:7), 6:2.

Обзор матчей также можно посмотреть на «Чемпионате».