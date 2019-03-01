На турнире в Индиан-Уэллсе Рублёв прошёл в ¼ финала, Донской выбыл

Российский теннисист Евгений Донской, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под четвёртым номером, не смог пробиться в четвертьфинал, уступив представителю Австралии Алексу Болту — 3:6, 6:3, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

В четвертьфинале турнира Болт сыграет с другим россиянином — Андреем Рублёвым (7). За 1 час 20 минут он обыграл Петера Полански – 6:2, 7:5.

ATP. Индиан-Уэллс (США). 1/8 финала

Кайл Эдмунд (Великобритания, 1) – Лукаш Росол (Чехия, 16) – 6:3, 6:4

Янник Маден (Германия, 8) – Камил Майчрзак (Польша) – 6:2, 7:5

Сальваторе Карузо (Италия) – Мартин Редлицкий (США) – 7:6 (10:8), 2:6, 7:6 (7:1)

Джордж Харрис (ЮАР, 5) – Дональд Янг (США) – 6:4, 6:2

Дэниел Эванс (Великобритания) — Сантьяго Хиральдо (Колумбия) – 6:4,6:2

Джейсон Джанг (Тайвань, 14) – Филип Крайинович (Сербия, 2) – 7:5, 6:3.