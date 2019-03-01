Зверев пробился в полуфинал турнира в Акапулько, обыграв де Минора

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв австралийца Алекса де Минора (5) – 6:4, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Зверева 13 подач навылет, двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 2. Его соперник выполнил один эйс и допустил 2 двойные ошибки.
В полуфинале Зверев встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который обыграл американца Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2.
Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.
Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».
01 марта 2019 года, пятница. 03:30 МСК
Акапулько (м). 1/4 финала
26
Алекс де Минор
А. де Минор
3
Александр Зверев
А. Зверев
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