Зверев пробился в полуфинал турнира в Акапулько, обыграв де Минора

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв австралийца Алекса де Минора (5) – 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Зверева 13 подач навылет, двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 2. Его соперник выполнил один эйс и допустил 2 двойные ошибки.

В полуфинале Зверев встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который обыграл американца Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».