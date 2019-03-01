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Зверев пробился в полуфинал турнира в Акапулько, обыграв де Минора

Зверев пробился в полуфинал турнира в Акапулько, обыграв де Минора
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв австралийца Алекса де Минора (5) – 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Зверева 13 подач навылет, двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 2. Его соперник выполнил один эйс и допустил 2 двойные ошибки.

В полуфинале Зверев встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который обыграл американца Маккензи Макдональда – 6:3, 6:2.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

Посмотреть сетку турнира можно на «Чемпионате».

01 марта 2019 года, пятница. 03:30 МСК
Акапулько (м). 1/4 финала
Алекс де Минор
26
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
     
     
           
01 марта 2019 года, пятница. 02:10 МСК
Акапулько (м). 1/4 финала
Матч окончен
Маккензи Макдональд
71
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
0 : 2
Кэмерон Норри
64
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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