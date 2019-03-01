Азаренко в четвертьфинале турнира в Акапулько проиграла Кенин

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), уступив в трёх сетах американке Софье Кенин (5) – 4:6, 6:4, 5:7. Это была первая встреча спортсменок.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты. На счету Азаренко 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 7 брейк-пойнтов из 13. Её соперница совершила 2 эйса, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале Кенин встретится с победительницей противостояния Чжэн Сайсай (Китай, 7) – Бьянка Андрееску (Канада).

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.