Джере одолел второго сеяного Жазири и вышел в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу

Сербский теннисист Ласло Джере, на минувшей неделе выигравший турнир в Рио-де-Жанейро (Бразилия), пробился в четвертьфинал соревнований в Сан-Паулу (Бразилия). В матче второго круга он в трёх партиях обыграл представителя Туниса Малека Жазири, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.
Ласло 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 11 брейк-пойнов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Сан-Паулу Джере поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Турнир с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта. В 2018 году титул в Сан-Паулу завоевал итальянец Фабио Фоньини.
01 марта 2019 года, пятница. 01:30 МСК
Сан-Паулу. 2-й круг
Матч окончен
37
Ласло Джере
Л. Джере
2 : 1
45
Малек Жазири
М. Жазири
|1
|2
|3
|
|6
|3
|7 7
|
|3
|6
|6 2
Сирота, ставший чемпионом. История теннисиста Ласло Джере
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