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Джере одолел второго сеяного Жазири и вышел в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу

Джере одолел второго сеяного Жазири и вышел в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу
Теннис / ATP

Сербский теннисист Ласло Джере, на минувшей неделе выигравший турнир в Рио-де-Жанейро (Бразилия), пробился в четвертьфинал соревнований в Сан-Паулу (Бразилия). В матче второго круга он в трёх партиях обыграл представителя Туниса Малека Жазири, посеянного под вторым номером, со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Ласло 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 11 брейк-пойнов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сан-Паулу Джере поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Турнир с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта. В 2018 году титул в Сан-Паулу завоевал итальянец Фабио Фоньини.

01 марта 2019 года, пятница. 01:30 МСК
Сан-Паулу. 2-й круг
Матч окончен
Ласло Джере
37
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
2 : 1
Малек Жазири
45
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
6 3 7 7
3 6 6 2
           
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