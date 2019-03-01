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Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Монфис в Дубае

Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Монфис в Дубае
Теннис / ATP

Сегодня, 1 марта, состоится полуфинальный матч турнира в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Греции Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, и француз Гаэль Монфис. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.

По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Монфис в Дубае.

Победитель этого поединка в финале соревнований поспорит либо с хорватом Борной Чоричем (6), либо со швейцарцем Роджером Федерером (2). В случае победы в полуфинале Стефанос впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга ATP.

В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

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