Сегодня, 1 марта, состоится полуфинальный матч турнира в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Греции Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, и француз Гаэль Монфис. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Монфис в Дубае.



Победитель этого поединка в финале соревнований поспорит либо с хорватом Борной Чоричем (6), либо со швейцарцем Роджером Федерером (2). В случае победы в полуфинале Стефанос впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга ATP.



В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

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