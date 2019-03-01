Сегодня, 1 марта, состоится полуфинальный матч турнира в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Хорватии Борна Чорич, получивший шестой номер посева, и швейцарец Роджер Федерер (2). Начало поединка запланировано на 18:00 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 2-2. Последние два матча в этом противостоянии выиграл Борна.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Чорич — Федерер в Дубае.



Победитель этого поединка в финале соревнований поспорит либо с греком Стефаносом Циципасом (5), либо с французом Гаэлем Монфисом.



В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

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