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Текстовая онлайн-трансляция матча Чорич — Федерер в Дубае

Текстовая онлайн-трансляция матча Чорич — Федерер в Дубае
Теннис / ATP

Сегодня, 1 марта, состоится полуфинальный матч турнира в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Хорватии Борна Чорич, получивший шестой номер посева, и швейцарец Роджер Федерер (2). Начало поединка запланировано на 18:00 мск.

По личным встречам счёт ничейный — 2-2. Последние два матча в этом противостоянии выиграл Борна.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Чорич — Федерер в Дубае.

Победитель этого поединка в финале соревнований поспорит либо с греком Стефаносом Циципасом (5), либо с французом Гаэлем Монфисом.

В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

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