Родина и Кр. Плишкова вышли в полуфинал челленджера в Индиан-Уэллсе в паре

Российская теннисистка Евгения Родина и представительница Чехии Кристина Плишкова вышли в полуфинал турнира серии «челленджер» в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале они в трёх партиях обыграли китаянку Хань Синьюнь и австралийку Присциллу Хон со счётом 6:2, 1:6, [11:9]. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.
Евгения и Кристина трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и взяли 3 гейма на подаче соперниц. На счету китаянки и австралийки 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе Родина и Плишкова поспорят с американками Николь Гиббз и Айшей Мухаммад.
Ранее Родина в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде проиграла Гиббз со счётом 5:7, 3:6.
Родина проиграла Гиббз во втором круге челленджера в Индиан-Уэллсе