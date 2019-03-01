Федерер — о скандальной подаче Кирьоса: здесь нечему стыдиться, обычная тактика

Швейцарец Роджер Федерер не считает, что австралиец Ник Кирьос нарушил правила, когда подавал с руки в матче второго круга на турнире в Акапулько (Мексика) с испанцем Рафаэлем Надалем.

Кирьос выиграл у Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв три матчбола в решающем тай-брейке.

«Считаю, что это обычная тактика, особенно если соперник приживается к задней линии. Здесь нечему стыдиться. Но такая подача выглядит глупо, если ты промахиваешься. Однако почему не попробовать? Проблема заключается в том, что её обычно никто не тренирует. Особенно её сложно выполнить перед заполненными трибунами.

Я видел обзор их матча. Концовка встречи была очень драматичной. Уверен, болельщики на стадионе остались довольны", — цитирует Федерера официальный сайт ATP.