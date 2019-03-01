Андрееску вышла в полуфинал турнира в Мексике, где сыграет с обидчицей Азаренко

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай, посеянную под седьмым номером, со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.

Бьянка 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Андрееску поспорит с американкой Софьей Кенин, которая победила Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Турнир завершится 2 марта.



В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.