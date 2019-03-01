Федерер: рад прогрессу Чорича, он нашёл свою игру

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, чего ждёт от предстоящего полуфинального матча с представителем Хорватии Борной Чоричем в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч состоится сегодня, 1 марта.

«Чорич действительно нашёл свою игру. Помню, когда играл с ним тут в 2015 году. Тогда Борна победил здесь Мюррея, в Базеле обыграл Надаля. Затем у него был тяжёлый период, однако он преодолел все трудности.

В последнее время у нас было несколько сложных матчей, дважды ему удалось меня победить. В личных встречах у нас ничья 2-2. Я рад прогрессу Борны. На топ-уровне это очень важно, особенно если хочешь выигрывать крупные турниры, что он уже делал", – приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

Напомним, Чорич три последних матча выиграл на решающих тай-брейках. Ему удалось победить чешских теннисистов — Иржи Веселы и Томаша Бердыха, а также Николоза Басилашвили из Грузии.