А. Зверев: Де Минор – отличный молодой игрок, с которым никогда не бывает легко

Немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги четвертьфинального матча на турнире в Акапулько (Мексика), где он переиграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

«В прошлом году мы играли три раза и ещё неоднократно встретимся в будущем. Де Минор – отличный молодой игрок с большим потенциалом. С ним никогда не бывает легко. Особенно было трудно после предыдущего поединка с Феррером. Матч получился эмоциональным и для меня, и для болельщиков. Я счастлив, что прошёл дальше», – приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

В полуфинале 21-летний уроженец Гамбурга встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который обыграл американца Маккензи Макдональда.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.