Кирьос: я лучше играю, когда болельщики на трибунах против меня. Это заводит

Австралиец Ник Кирьос эмоционально отреагировал на свою победу в четвертьфинальном матче со швейцарцем Стэном Вавринкой на турнире в Акапулько (Мексика). 23-летний уроженец Канберры нанёс поражение сопернику со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Они болеют за Рафу, за Стэна. Вероятно, могут слетать в Индиан-Уэллс, если захотят посмотреть их игру. А завтра, наверное, они снова придут на мой матч. Но меня это совсем не беспокоит.

Я очень устал. Не успел как следует восстановиться после матча с Надалем. До этого я до трёх часов ночи проходил допинг-тест. Но я проявил характер — вышел и обыграл Стэна в непростых условиях.

Знал, что снова не являюсь фаворитом. Был готов к тому, что болельщики вновь будут поддерживать соперника. Но даже когда у меня появлялись судороги, я всё равно хорошо подавал первым мячом. Я лучше играю, когда болельщики на трибунах против меня. Это заводит.

Мне нравится здесь играть. Условия великолепные, прекрасная атмосфера. Тут очень хороший корт для подачи", — цитирует Кирьоса FOX Sports.

Кирьос одолел Вавринку в четвертьфинале турнира в Акапулько