Кенин: я знала, что Азаренко просто так не сдастся

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика) со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

«Если честно, я просто боролась в каждом розыгрыше. Я знала, что Азаренко просто так не сдастся, поэтому мне нужно было играть в свой лучший теннис для победы. Виктория — бывшая первая ракетка мира, победительница турниров „Большого шлема“, она обладает огромным опытом.

Сегодня я сыграла здорово, но следующий матч также будет непростым. Я постараюсь сыграть как можно лучше", — приводит слова Кенин официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Софья поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску. Турнир в Акапулько завершится 2 марта.