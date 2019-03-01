Оже-Альяссим: если проанализировать сезон, я уже проделал хорошую работу

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу (Бразилия). Ранее 18-летний уроженец Монреаля в двух партиях обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

«Я уже выиграл два матча, но не прошёл и половины турнира. Ещё будет очень трудно, ведь в основной сетке выступает много хороших игроков. Поэтому не хочу слишком забегать наперёд.

Если проанализировать сезон, я уже проделал хорошую работу. Постараюсь быть последовательным. Нужно стабильно выступать каждую неделю, и тогда мой рейтинг будет высоким», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим поспорит с Ласло Джере из Сербии.