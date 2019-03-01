Победы Кирьоса, Иснера и А. Зверева — в обзоре четвертьфинальных игр в Акапулько

Австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), в трёх партиях обыграв представителя Швейцарии Стэна Вавринку со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Также четвертьфинальную стадию соревнований преодолел немец Александр Зверев, победивший австралийца Алекса де Минора – 6:4, 6:4. В полуфинале 21-летний уроженец Гамбурга встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который выиграл у американца Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 6:2.

Последним полуфиналистом стал представитель США Джон Иснер. Девятая ракетка мира нанёс поражение австралийцу Джону Миллману – 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Следующим соперником Иснера станет Кирьос.

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

Видео доступно на "Чемпионате".