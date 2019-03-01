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Иснер: в матче с Миллманом сменил 10 футболок, 14 кепок и три пары шорт

Иснер: в матче с Миллманом сменил 10 футболок, 14 кепок и три пары шорт
Теннис / ATP

Американец Джон Иснер прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Акапулько, где он встретится с австралийцем Ником Кирьосом. В матче 1/4 финала он на трёх тай-брейках обыграл Джона Миллмана.

«Я чувствую себя очень уставшим – матч завершился в половине третьего ночи. Кажется, я сменил 10 футболок, 14 кепок и три пары шорт. Но победил.

Полуфинал с Кирьосом? Мы встречались ранее несколько раз, да и игры Ника на этой неделе я видел. Пару раз выиграл он, ещё парочку – я. Все знают, что Кирьос – невероятный талант. Думаю, нас ожидает весёлый матч», – цитирует Иснера официальный сайт АТР.

В параллельной полуфинальной встрече сыграют немец Александр Зверев и Кэмерон Норри из Великобритании.

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