Иснер: в матче с Миллманом сменил 10 футболок, 14 кепок и три пары шорт

Американец Джон Иснер прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Акапулько, где он встретится с австралийцем Ником Кирьосом. В матче 1/4 финала он на трёх тай-брейках обыграл Джона Миллмана.



«Я чувствую себя очень уставшим – матч завершился в половине третьего ночи. Кажется, я сменил 10 футболок, 14 кепок и три пары шорт. Но победил.



Полуфинал с Кирьосом? Мы встречались ранее несколько раз, да и игры Ника на этой неделе я видел. Пару раз выиграл он, ещё парочку – я. Все знают, что Кирьос – невероятный талант. Думаю, нас ожидает весёлый матч», – цитирует Иснера официальный сайт АТР.



В параллельной полуфинальной встрече сыграют немец Александр Зверев и Кэмерон Норри из Великобритании.