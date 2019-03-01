Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас добыл волевую победу над Монфисом и вышел в финал турнира в Дубае

Циципас добыл волевую победу над Монфисом и вышел в финал турнира в Дубае
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) добыл волевую победу над французом Гаэлем Монфисом в полуфинальной встрече соревнований в Дубае (ОАЭ) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Уже в ближайший понедельник Циципас впервые в карьере попадёт в топ-10 теннисистов мира.

Продолжительность встречи составила 3 часа. На счету победителя 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 10. Французский теннисист отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 14 имевшихся.

Ранее теннисисты встречались дважды – на турнире в Шанхае в прошлом году сильнее оказался Циципас, а на соревнованиях в Софии, которые проходили в начале февраля, победу одержал Монфис.

За главный трофей соревнований 20-летний грек поборется с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Борна Чорич (Хорватия, 6).

01 марта 2019 года, пятница. 16:15 МСК
Дубай. 1/2 финала
Матч окончен
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 1
Гаэль Монфис
23
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3
           
4 7 7 7 7
6 6 4 6 4
           
Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх
Федерер – фронтмен «пятисотника» в Дубае, а Надаль – в Акапулько. За кем следить на этой неделе?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент