Циципас добыл волевую победу над Монфисом и вышел в финал турнира в Дубае

Греческий теннисист Стефанос Циципас (5) добыл волевую победу над французом Гаэлем Монфисом в полуфинальной встрече соревнований в Дубае (ОАЭ) – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Уже в ближайший понедельник Циципас впервые в карьере попадёт в топ-10 теннисистов мира.



Продолжительность встречи составила 3 часа. На счету победителя 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 10. Французский теннисист отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 14 имевшихся.

Ранее теннисисты встречались дважды – на турнире в Шанхае в прошлом году сильнее оказался Циципас, а на соревнованиях в Софии, которые проходили в начале февраля, победу одержал Монфис.



За главный трофей соревнований 20-летний грек поборется с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Борна Чорич (Хорватия, 6).