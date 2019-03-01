20-летний Циципас гарантировал себе дебют в топ-10 рейтинга ATP

Успехи греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в последние две недели позволят ему впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга ATP.

Напомним, 20-летний грек стал победителем соревнований в Марселе (Франция), а на продолжающемся турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ) сегодня вышел в финал.



Из списка топ-10 теннисистов мира Стефанос вытеснит хорвата Марина Чилича, который покинул соревнования в Дубае по итогам первого круга.



Соперником Циципаса в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель пары Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Борна Чорич (Хорватия, 6).

В финале прошлогоднего розыгрыша в Дубае испанец Роберто Баутиста-Агут добыл уверенную победу над представителем Франции Люка Пуи – 6:3, 6:4.