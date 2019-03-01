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20-летний Циципас гарантировал себе дебют в топ-10 рейтинга ATP

20-летний Циципас гарантировал себе дебют в топ-10 рейтинга ATP
Теннис / ATP

Успехи греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в последние две недели позволят ему впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга ATP.

Напомним, 20-летний грек стал победителем соревнований в Марселе (Франция), а на продолжающемся турнире категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ) сегодня вышел в финал.

Из списка топ-10 теннисистов мира Стефанос вытеснит хорвата Марина Чилича, который покинул соревнования в Дубае по итогам первого круга.

Соперником Циципаса в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель пары Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Борна Чорич (Хорватия, 6).

В финале прошлогоднего розыгрыша в Дубае испанец Роберто Баутиста-Агут добыл уверенную победу над представителем Франции Люка Пуи – 6:3, 6:4.

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