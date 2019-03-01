Федерер отдал 4 гейма Чоричу в полуфинале турнира в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в Дубае. В полуфинальном матче вторая ракетка соревнований Федерер в двух сетах нанёс поражение шестому сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Федерер 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Чорича 1 эйс, 1 ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Федерера и Чорича в официальных стал 3-2 в пользу швейцарского теннисиста. В двух предыдущих встречах соперников победу праздновал хорват.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер – Чорич в Дубае.

В финале турнира Федерер может выиграть сотый титул, соперником будет греческий теннисист Стефанос Циципас (5).