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Федерер отдал 4 гейма Чоричу в полуфинале турнира в Дубае

Федерер отдал 4 гейма Чоричу в полуфинале турнира в Дубае
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в Дубае. В полуфинальном матче вторая ракетка соревнований Федерер в двух сетах нанёс поражение шестому сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Федерер 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Чорича 1 эйс, 1 ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Федерера и Чорича в официальных стал 3-2 в пользу швейцарского теннисиста. В двух предыдущих встречах соперников победу праздновал хорват.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер – Чорич в Дубае.

В финале турнира Федерер может выиграть сотый титул, соперником будет греческий теннисист Стефанос Циципас (5).

01 марта 2019 года, пятница. 19:35 МСК
Дубай. 1/2 финала
Матч окончен
Борна Чорич
13
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
0 : 2
Роджер Федерер
7
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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