Обыграв Чорича, Федерер гарантировал себе пятое место в рейтинге АТР

Благодаря выходу в финал турнира категории АТР 500 в Дубае швейцарский теннисист Роджер Федерер гарантировал себе пятое место в рейтинге АТР. На момент старта соревнований Федерер был седьмой ракеткой мира. Также Роджер войдёт в топ-4 сеяных игроков на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 4 по 17 марта.

Если 2 марта Федерер выиграет турнир категории АТР 500 в Дубае, завоевав 100-й титул, он станет уже четвёртой ракеткой мира. В предыдущий раз швейцарец выигрывал соревнования в ОАЭ в 2015 году. Противостоять Федереру в финале будет греческий теннисист Стефанос Циципас, который остановил швейцарца в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии 2019 года, не позволив Федереру защитить титул.