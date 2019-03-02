Циципас: перелом в матче с Монфисом наступил непонятно откуда

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над французом Гаэлем Монфисом в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ), а также поделился впечатлениями от дебюта в топ-10 рейтинга АТР.

«Перелом в матче наступил непонятно откуда. Я стал играть лучше с прошлого года. Победы над большими парнями, отличными игроками, которые входили в топ-10 рейтинга, значат для меня многое. В какой-то момент захотел попасть в десятку лучших, и сегодня я сделал это. Не знаю, но, вероятно, этот день стал для Греции особенным.

Честно говоря, я не ожидал от себя многого. Я просто играл. Моя задача не состояла в том, чтобы тратить все свои силы. Если бы вы хорошо пробиваете по мячу, то обычно я стараюсь добегать до них, выкладываюсь на все сто. Но сегодня я чувствовал, что сегодня организм будет сломлен, если я поступлю так, как обычно. Я думаю, он понимал это. Монфису не хватило пары ударов. У него были брейк-пойнты, чтобы выйти вперёд со счётом 5:3 в третьем сете", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Циципас добыл волевую победу над Монфисом и вышел в финал турнира в Дубае