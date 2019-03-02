Монфис: у меня были шансы на победу над Циципасом, но я ими не воспользовался

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) от грека Стефаноса Циципаса, посеянного на соревнованиях под пятым номером.

«У меня были шансы на победу, но сегодня я ими не воспользовался. Думаю, что я вёл с брейком и не смог хорошо подать в начале второй партии. Подтверждением моих слов стало и то, что Циципас сделал обратный брейк. Тогда я стал меньше подавать первым мячом и меньше попадать в корт. Затем, думаю, я получил эти возможности в третьем сете», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

Напомним, Монфис уступил Циципасу в трёх партиях со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Ранее теннисисты встречались дважды – на турнире в Шанхае в прошлом году сильнее оказался 11-я ракетка мира, а на соревнованиях в Софии, которые проходили в начале февраля, победу одержал француз.