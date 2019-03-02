Федерер: до 100-го титула ещё далеко. Завтра важно сосредоточиться на игре

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над хорватом Борной Чоричем в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ), а также поделился ожиданиями от финального матча, в котором семикратный чемпион соревнований сразится за свой 100-й титул в карьере с греком Стефаносом Циципасом.

«Очень рад выиграть сегодня. С точки зрения самочувствия, этот матч определённо стал для меня лучшим на этой неделе, это здорово. Я уверен, что Борна чувствовал себя немного уставшим после нескольких последних матчей. Думаю, важно было сыграть против Чорича максимально жёстко, не давать ему слишком много шансов и показать, что ему действительно будет тяжело выиграть.

Стефанос на Открытом чемпионате Австралии показал мне, как сложно играть с ним. Надеюсь, что сыграю хорошо. До отметки в 100 титулов, мне кажется, ещё далеко. Я просто собираюсь сосредоточиться на игре и показать в хороший теннис", — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.