Зверев вышел в финал турнира в Акапулько, обыграв Норри

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел в финал, обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри – 7:6, 7:0 (6:3). Это была первая личная встреча спортсменов.

Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. На счету Зверева 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник совершил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт.

В финале Зверев встретится с победителем противостояния Ник Кирьос (Австралия) – Джон Иснер (США, 2).

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.