Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Милан» — «Сассуоло». 2 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев вышел в финал турнира в Акапулько, обыграв Норри

Зверев вышел в финал турнира в Акапулько, обыграв Норри
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел в финал, обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри – 7:6, 7:0 (6:3). Это была первая личная встреча спортсменов.

Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. На счету Зверева 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник совершил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт.

В финале Зверев встретится с победителем противостояния Ник Кирьос (Австралия) – Джон Иснер (США, 2).

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

02 марта 2019 года, суббота. 03:00 МСК
Акапулько (м). 1/2 финала
Матч окончен
Кэмерон Норри
64
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
0 : 2
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
6 0 3  
7 7 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент