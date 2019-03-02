Кенин в финале турнира в Акапулько встретится с Ван Яфань, обыгравшей Векич

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под пятым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Канады Бьянку Андрееску – 6:4, 3:6, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. На счету Кенин одна подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила 4 эйса, допустила также 6 двойных ошибок и реализовала 4 брей-пойнта из 10.

В финале Кенин встретится с китаянкой Ван Яфань, обыгравшей хорватку Донну Векич, посеянную под третьим номером – 2:6, 6:3, 6:1.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.