Кенин в финале турнира в Акапулько встретится с Ван Яфань, обыгравшей Векич

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под пятым номером, вышла в финал, обыграв представительницу Канады Бьянку Андрееску – 6:4, 3:6, 7:5.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. На счету Кенин одна подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила 4 эйса, допустила также 6 двойных ошибок и реализовала 4 брей-пойнта из 10.
В финале Кенин встретится с китаянкой Ван Яфань, обыгравшей хорватку Донну Векич, посеянную под третьим номером – 2:6, 6:3, 6:1.
В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.
02 марта 2019 года, суббота. 05:00 МСК
Акапулько (ж). 1/2 финала
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Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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Софья Кенин
С. Кенин
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