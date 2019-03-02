Видеообзор побед Федерера и Циципаса в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в Дубае. В полуфинальном матче вторая ракетка соревнований Федерер в двух сетах нанёс поражение шестому сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Федерер 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Чорича 1 эйс, 1 ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

В другом полуфинале грек Стефанос Циципас (5) добыл волевую победу над французом Гаэлем Монфисом – 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Уже в ближайший понедельник Циципас впервые в карьере попадёт в топ-10 теннисистов мира.



Продолжительность встречи составила 3 часа. На счету победителя 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 10. Французский теннисист отметился 8 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами из 14.

Посмотреть видеообзор матчей также можно на «Чемпионате».