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Джере нанёс поражение Оже-Альяссиму и вышел в полуфинал турнира в Сан-Паулу

Джере нанёс поражение Оже-Альяссиму и вышел в полуфинал турнира в Сан-Паулу
Теннис / ATP

В четвертьфинале турнира в Сан-Паулу (Бразилия) сербский теннисист Ласло Джере в трёх сетах переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут.

18-летний уроженец Монреаля 7 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Его визави допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 5 эйсов.

В полуфинале Джере встретится с представителем Гидо Пельей, посеянным под третьим номером.

Мужчины. Сан-Паулу. Четвертьфиналы

Марко Трунгеллити (Аргентина) — Гидо Пелья (Аргентина) — 0:6, 3:6

Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Дельен (Боливия) — 6:1, 6:1

Леонардо Майер (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:4, 4:6, 4:6

02 марта 2019 года, суббота. 01:30 МСК
Сан-Паулу. 1/4 финала
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
60
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 : 2
Ласло Джере
37
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
2 6 3
6 3 6
           
01 марта 2019 года, пятница. 22:00 МСК
Сан-Паулу. 1/4 финала
Матч окончен
Марко Трунгеллити
121
Аргентина
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
0 : 2
Гидо Пелья
48
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
0 3  
6 6  
           
01 марта 2019 года, пятница. 20:50 МСК
Сан-Паулу. 1/4 финала
Матч окончен
Каспер Рууд
108
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
2 : 0
Уго Дельен
95
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
01 марта 2019 года, пятница. 18:40 МСК
Сан-Паулу. 1/4 финала
Матч окончен
Леонардо Майер
55
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 : 2
Кристьян Гарин
92
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
6 4 4
4 6 6
           
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