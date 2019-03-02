Джере нанёс поражение Оже-Альяссиму и вышел в полуфинал турнира в Сан-Паулу

В четвертьфинале турнира в Сан-Паулу (Бразилия) сербский теннисист Ласло Джере в трёх сетах переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут.
18-летний уроженец Монреаля 7 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Его визави допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 5 эйсов.
В полуфинале Джере встретится с представителем Гидо Пельей, посеянным под третьим номером.
Мужчины. Сан-Паулу. Четвертьфиналы
Марко Трунгеллити (Аргентина) — Гидо Пелья (Аргентина) — 0:6, 3:6
Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Дельен (Боливия) — 6:1, 6:1
Леонардо Майер (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:4, 4:6, 4:6
02 марта 2019 года, суббота. 01:30 МСК
Сан-Паулу. 1/4 финала
Матч окончен
60
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 : 2
37
Ласло Джере
Л. Джере
|1
|2
|3
|
|2
|6
|3
|
|6
|3
|6
01 марта 2019 года, пятница. 22:00 МСК
Сан-Паулу. 1/4 финала
Матч окончен
121
Марко Трунгеллити
М. Трунгеллити
0 : 2
48
Гидо Пелья
Г. Пелья
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
01 марта 2019 года, пятница. 20:50 МСК
Сан-Паулу. 1/4 финала
Матч окончен
108
Каспер Рууд
К. Рууд
2 : 0
95
Уго Дельен
У. Дельен
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|1