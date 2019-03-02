Джере нанёс поражение Оже-Альяссиму и вышел в полуфинал турнира в Сан-Паулу

В четвертьфинале турнира в Сан-Паулу (Бразилия) сербский теннисист Ласло Джере в трёх сетах переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут.

18-летний уроженец Монреаля 7 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Его визави допустил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк. Кроме того, оба теннисиста выполнили по 5 эйсов.

В полуфинале Джере встретится с представителем Гидо Пельей, посеянным под третьим номером.

Мужчины. Сан-Паулу. Четвертьфиналы

Марко Трунгеллити (Аргентина) — Гидо Пелья (Аргентина) — 0:6, 3:6

Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Дельен (Боливия) — 6:1, 6:1

Леонардо Майер (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили) — 6:4, 4:6, 4:6