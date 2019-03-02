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Кирьос на тай-брейке вырвал победу у Иснера в Акапулько и сыграет в финале

Кирьос на тай-брейке вырвал победу у Иснера в Акапулько и сыграет в финале
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос стал финалистом турнира в Акапулько (Мексика) с призовым фондом $1 931 110. В полуфинале 23-летний спортсмен выиграл у американца Джона Иснера со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Уроженец Канберры выполнил 25 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Иснера 24 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 сделанный брейк.

В решающем матче Кирьос сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР.

02 марта 2019 года, суббота. 07:45 МСК
Акапулько (м). 1/2 финала
Матч окончен
Ник Кирьос
72
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
2 : 1
Джон Иснер
9
США
Джон Иснер
Д. Иснер
1 2 3
           
7 5 7 9
5 7 6 7
           
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