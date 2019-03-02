Кирьос: Иснер — мой друг, он всегда оказывал мне огромную поддержку

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (9:7) в полуфинале турнира в Акапулько (Мексика).

«Сегодня был потрясающий матч с Джоном. Он великолепный игрок, настоящий профессионал. Иснер — мой друг, он всегда оказывал мне огромную поддержку. Очень хорошо его знаю, поскольку мы выступали с ним в юниорах. Выйти на корт и сыграть с ним было незабываемым моментом», — цитирует Кирьоса официальный сайт ATP.

Кирьос на пути к финалу обыграл итальянца Андреаса Сеппи, испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Стэна Вавринку. Уроженец Канберры поспорит за титул с представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.