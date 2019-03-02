А. Зверев: эта неделя была особенной, надеюсь продолжить победную серию

Немецкий теннисист Александр Зверев доволен выходом в финал турнира в Акапулько (Мексика), где ему предстоит сыграть с австралийцем Ником Кирьосом.

В 1/2 финала уроженец Гамбурга переиграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 7:6 (7:0), 6:3.

«Счастлив сыграть в финале. Это было моей целью с начала недели. Пока что она особенная для меня. Надеюсь продолжить победную серию.

С Норри был трудный матч. Здесь непростые условия, довольно ветрено. Стиль игры Кэмерона, на мой взгляд, подходит для такой погоды. Рад, что удалось пройти дальше. На данном этапе самое главное — это выигрывать матчи, независимо от обстоятельств.

Кирьос? С Надалем и Вавринкой он провёл два невероятных поединка", — цитирует Зверева официальный сайт ATP.