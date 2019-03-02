Рууд: пытался сосредоточиться на каждом розыгрыше и у меня всё получилось

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился впечатлениями от победы над боливийцем Уго Дельеном со счётом 6:1, 6:1 в четвертьфинале турнира в Сан-Паулу (Бразилия).

«Сегодня всё получилось. Это был действительно мой день. Дельен — очень хороший теннисист, поэтому мне пришлось сыграть блестяще, чтобы добиться победы 6:1, 6:1. Не ожидал, что так произойдёт. Я просто пытался сосредоточиться на каждом розыгрыше.

Приятно побеждать, ведь с каждым выигранным поединком обретаешь всё больше уверенности. Гарин? Сделаю всё от меня зависящее, чтобы как следует подготовиться. Думаю, это будет открытый матч", — цитирует Рууда официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира в Сан-Паулу Рууд встретится с представителем Чили Кристьяном Гарином.