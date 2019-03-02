Сегодня, 2 марта, пройдёт финал турнира в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Греции Стефанос Циципас, получивший пятый номер посева, и швейцарец Роджер Федерер (2). Начало поединка запланировано на 18:00 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 1-1. Последний матч в этом противостоянии на Открытом чемпионате Австралии — 2019 выиграл 20-летний уроженец Афин.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Федерер в Дубае.



Напомним, с 4 марта Циципас впервые в карьере поднимется в топ-10 рейтинга ATP.



В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх Федерер – фронтмен «пятисотника» в Дубае, а Надаль – в Акапулько. За кем следить на этой неделе?