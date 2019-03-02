Джокович побывал на матче НБА с участием «Лейкерс»

Сербский теннисист Новак Джокович в Лос-Анджелесе посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Милуоки».

Первая ракетка мира встретился с легендарным баскетболистом Каримом Абдул-Джаббаром.

Напомним, на следующей неделе Джокович стартует на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом $ 8 359 455. Соревнования пройдут с 4 по 17 марта. 31-летний уроженец Белграда будет посеян под первым номером. Действующим победителем турнира является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

В 2019 году Джокович уже выиграл один турнир «Большого шлема». В финале Australian Open серб в трёх сетах уверенно взял верх над представителем Испании Рафаэлем Надалем со счётом 6:3, 6:2, 6:3.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Джоковича.