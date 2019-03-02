Рам и Солсбери выиграли турнир в Дубае в парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли турнир категории АТР 500 в Дубае в парном разряде. В финальном матче соревнований четвёртые сеяные Рам и Солсбери в двух сетах обыграли японца Бена Маклаклана и немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Рам и Солсбери дважды подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 11. На счету Маклаклана и Штруффа 3 эйса, 1 ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Рам завоевал 18-й титул в парном разряде, Солсбери – третий.

За титул турнира категории АТР 500 в Дубае в одиночном разряде сыграет швейцарец Роджер Федерер (2) и греческий теннисист Стефанос Циципас (5).