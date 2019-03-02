Видеообзор побед Ван Яфань и Кенин в полуфинале турнира в Акапулько

Представляем видеообзор полуфинальных матчей на турнире в Акапулько (Мексика).

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная под пятым номером, вышла в финал, за 2 часа 15 минут обыграв представительницу Канады Бьянку Андрееску со счётом 6:4, 3:6, 7:5. На счету Кенин одна подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила 4 эйса, допустила также 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале Кенин встретится с китаянкой Ван Яфань, в трёх сетах взявшей верх над хорваткой Донной Векич, посеянной под третьим номером, со счётом 2:6, 6:3, 6:1.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале Цуренко была сильнее швейцарки Стефани Фёгель — 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.