Федерер завоевал 100-й титул в карьере, выиграв у Циципаса на турнире в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае, завоевав 100-й титул в карьере. В финальном матче второй сеяный Федерер в двух сетах нанёс поражение пятой ракетке турнира Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 9 минут. Федерер 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал оба созданных брейк-пойнта. Циципас подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и упустил 2 возможности взять подачу соперника.

Федерер сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом – 1-1. Именно Стефанос не пустил Роджера в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где швейцарец не сумел защитить титул.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Федерер – Циципас в Дубае.

Федерер выиграл 100-й титул в карьере, первый в 2019 году и в восьмой раз стал сильнейшим в Дубае.