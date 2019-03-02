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Федерер завоевал 100-й титул в карьере, выиграв у Циципаса на турнире в Дубае

Федерер завоевал 100-й титул в карьере, выиграв у Циципаса на турнире в Дубае
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае, завоевав 100-й титул в карьере. В финальном матче второй сеяный Федерер в двух сетах нанёс поражение пятой ракетке турнира Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 9 минут. Федерер 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал оба созданных брейк-пойнта. Циципас подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и упустил 2 возможности взять подачу соперника.

Федерер сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом – 1-1. Именно Стефанос не пустил Роджера в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где швейцарец не сумел защитить титул.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Федерер – Циципас в Дубае.

Федерер выиграл 100-й титул в карьере, первый в 2019 году и в восьмой раз стал сильнейшим в Дубае.

02 марта 2019 года, суббота. 18:15 МСК
Дубай. Финал
Матч окончен
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
0 : 2
Роджер Федерер
7
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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