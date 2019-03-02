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Гарин вышел в финал турнира в Сан-Паулу, обыграв Рууда

Гарин вышел в финал турнира в Сан-Паулу, обыграв Рууда
Теннис / ATP

Чилийский теннисист Кристьян Гарин вышел в финал турнира в Сан-Паулу (Бразилия). В полуфинальном матче соревнований Гарин в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Гарин 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Рууда 5 эйсов, ни одной ошибки на подаче и 1 реализованный брейк.

20-летний Рууд и 22-летний Гарин впервые встретились в официальных матчах.

За титул турнира в Сан-Паулу Гарин сыграет с победителем полуфинала между третьим сеяным аргентинцем Гидо Пельей и сербом Ласло Джере.

Действующим победителем соревнований является итальянец Фабио Фоньини. До этого три года подряд победу в Бразилии праздновал Пабло Куэвас из Уругвая.

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