Шарапова показала, как тренируется для восстановления после травмы плеча

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая последовательно снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами из-за болей в плече, рассказала о тренировках для скорейшего возвращения на корт.

«Постоянно совершенствую тело, чтобы стать лучше, сильнее и крепче здоровьем. Провожу больше времени в тренажёрном зале, чем привыкла, но это всё для скорейшего восстановления плеча», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Видео тренировки доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

Из-за той же травмы Шарапова досрочно завершила сезон-2018. На Открытом чемпионате Австралии 2019 года Мария дошла четвёртого круга, обыграв защищавшую титул датчанку Каролину Возняцки. На пресс-конференциях в ходе Australian Open — 2019 Шарапова не скрывала, что борется с болью в плече, которая беспокоит её уже не первый год.